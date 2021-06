Urgente: campeão do The Voice Brasil da Globo, sofre acidente de carro e é socorrido às pressas

O cantor Victor Alves sofreu um acidente na manhã desta quinta-feira, 24/6, no Rio de Janeiro. Victor foi campeão da última temporada do The Voice, exibido pela TV Globo no ano de 2020. O artista precisou ser levado para o hospital às pressas por conta de seu estado de saúde, que inspirava cuidados no momento do acidente. A TV Globo exibiu uma reportagem a respeito do acidente, por volta das 12h.

O RJ TV 1ª edição contou que Victor Alves sofreu o acidente por volta das 7h da manhã, quando trafegava de carro por uma rodovia Linha Amarela em direção a Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O quadro de saúde de Victor é estável no momento, de acordo com o telejornal. O cantor vencedor do The Voice 2020 foi levado para o Hospital Municipal Getúlio Vargas e está recebendo o tratamento adequado.

