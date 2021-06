Vacina Covid foi aplicada a 13,9 mil pessoas só nesta sexta-feira em CG-MS

CAMPO GRANDE (MS) – A Capital de Mato Groso do Sul, que já é destaque nacional e está na primeira colocação de imunização da população contra a Covid 19, entre as capitais, está querendo é vacinar todos os campo-grandenses. Assim, nesta sexta-feira (25), houve mais um dado positivo e ideal seria a todo Brasil, com Campo Grande atingindo novo recorde de imunização com exatas 13.962 pessoas vacinadas, somente em um dia de ontem.

O município conseguiu a boa noticia e ação de agilidade, após ter chegado volume alto de vacinas nesta semana a MS, após na semana passada ter praticamente ficado sem receber. A Capital até ficou cinco dias sem vacinar, entre os últimos dias 13 a 17.

O recorde anterior era de 11.079 pessoas imunizadas, no dia 4 de maio deste ano, conforme o Vacinômetro, da plataforma da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de monitoramento da imunização.

A Capital tem um total de 367.932 pessoas, que tomaram a primeiro dose da vacina contra a doença o que equivale a 40.61% da população. Outras 160.496 pessoas, ou seja, 17.71% do total de moradores da cidade, já concluíram o quadro vacinal com as duas doses.

Vacinas recebidas dá até para antecipar públicos

Campo Grande conseguiu acelerar a vacinação, graças a chegada de novas doses de imunizantes. Só de vacinas da Janssen, Campo Grande aplicou 6.205 doses. Todos os polos de vacinação da Capital receberam o imunizante, segundo a Sesau.

A Capital começou o dia de sexta vacinando quem tinha 45 anos, e outros grupos ainda prioritário, como noticiamos no fim da noite de quinta-feira. Mas, já chegando no meio da tarde de ontem, também abriu a vacinação para quem tem 44 anos, como também noticiamos.

Neste sábado (26), a vacinação continua para este público, mas exclusivamente nos drives Ayrton Senna, Albano Franco, Cassems e UCDB e nos polos Guanandizão, IMPCG e Seleta.

A prefeitura ainda aplicará a segunda dose de Coronavac, para que se vacinou até o dia 10 de junho. Aquelas pessoas que tomaram a primeira dose de Astrazeneca até dia 25 de abril, também podem ir tomar a 2ª dose nas unidades de saúde.