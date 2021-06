Você vai ficar chocado com a mansão de Eliana com teto de vidro, piscina gigantesca e luxo: “32 milhões”

Antes de mais nada, vale dizer que Eliana é unanimidade nos domingos do SBT. Além do sucesso que faz na emissora, a apresentadora carrega o domingo nas costas e vence há semanas seu principal concorrente, Rodrigo Faro. Diante de tamanha atenção, muitos se perguntam sobre a intimidade da famosa. OCanal entrou virtualmente na mansão da loira. Conheça!

No geral, a apresentadora não é de compartilhar muito seus momentos pessoais com os fãs, mas em alguns utilizou seu lar como set de gravação para seu programa em rede nacional.

Em encontro com o cantor Luan Santana, que é vizinho de Eliana no bairro de Alphaville, eles conversaram muito e foi possível conhecer alguns detalhes da casa da famosa. Logo no início, Luan questionou se ela não saía de casa, por que mesmo dividindo condomínio, nunca havia encontrado a apresentadora. O cantor chegou a confidenciar que ela vive quase na mesma rua que ele.

