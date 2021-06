Vôlei: Brasil roda time, bate Alemanha e segue líder na Liga das Nações

Do time titular na vitória contra a Itália, apenas Lucão e Thales permaneceram. Com a vaga garantida, Schwanke rodou o time e mandou Alan, Cachopa, Maurício Borges, Douglas Souza e Isac à quadra.

Leal e Lucarelli, por exemplo, sequer foram inscritos. Mas, apesar de alguns erros por falta de entrosamento, o Brasil teve o domínio da maior parte do jogo.

Próximo jogo

A seleção volta à quadra nesta quarta-feira, contra a Rússia, na última partida da fase de classificação, às 16h. O SporTV2 transmite ao vivo, e o ge acompanha tudo em tempo real.

Como fica?

O Brasil, já classificado, soma mais uma vitória e se mantém na liderança da tabela, com 13 triunfos e apenas uma derrota. Nesta terça-feira, a Polônia, que bateu o Irã, também garantiu a classificação para as semifinais da Liga. As outras duas vagas ainda estão em aberto. A Eslovênia é quem tem a vantagem, à frente de França, Sérvia e Rússia, que também têm chances.

1° set – Brasil sai na frente na marra

As mudanças não diminuíram o ímpeto. Logo de cara, o Brasil abriu 4 a 0 sem muitas dificuldades. Em um saque para fora da Alemanha, a seleção chegou à primeira parada técnica com 8/4 no placar. No bloqueio triplo de Alan, Lucão e Maurício Borges, a vantagem pulou para 10/5, e Andrea Giani, técnico da Alemanha, parou o jogo. Os alemães, porém, cresceram, com dois bloqueios seguidos e um ace. A diferença não demorou a cair para apenas dois pontos (11/9).

Nada que assustasse tanto. Alan voou de trás da linha de três e encheu o braço para marcar 16/12. O Brasil até tentava tornar as coisas mais fáceis, mas também cometia falhas. A Alemanha voltou a crescer na reta final, com uma sequência de quatro pontos, reduzindo a diferença para 23/21. Foi só um susto. Alan, em uma pancada, fechou o set em 25/21.

2° set – Alan chama responsabilidade e garante vantagem

O Brasil voltou à quadra já sem Lucão, com Flávio no lugar. A Alemanha largou na frente ao abrir 2/0. Flávio e Isac, porém, logo deixaram tudo igual. O roteiro seguiu o mesmo da primeira parcial. Ao acelerar um pouco mais, a seleção conseguia desgrudar no placar. Mas, um ace de Schott, a Alemanha voltou a encostar, fazendo a diferença cair para apenas um ponto, em 9/8. Pouco depois, Weber, destaque do time alemão, deixou tudo igual, em 10/10. Mas o Brasil voltou a aumentar o ritmo. Douglas Souza, com um ace, marcou 16/13 antes da segunda parada técnica.

A Alemanha até tentou voltar ao jogo. Weber, jovem e alto oposto, causava problemas à linha de defesa da seleção. Mas Alan chamou o jogo e resolveu. Muito forte no ataque, garantiu a vitória da seleção na parcial. No fim, em um erro do próprio Weber deu números finais ao set: 25/21.

3° set – Brasil segura reação e fecha o jogo