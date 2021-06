WhatsApp para Android deixará gravar áudio e ouvir antes de enviar

O WhatsApp está trabalhando em uma função para revisar a gravação de áudios. O recurso deu as caras na versão experimental do aplicativo para Android, e permite que o usuário ouça uma mensagem de voz antes de ser submetida na conversa.

As informações sobre a ferramenta foram reveladas pelo WABetaInfo nesta sexta-feira (4).

As pistas sobre a novidade apareceram na versão 2.21.12.7 do WhatsApp Beta para Android.

O recurso permite que o usuário ouça o áudio antes de ser enviado na conversa. A função, no entanto, ainda não está disponível para ser utilizada.

O funcionamento da ferramenta é similar ao relato anterior do site sobre a novidade no app para iOS.

Após travar a gravação do áudio, é preciso pressionar um botão de stop (parar) para interrompê-la.

Em seguida, o aplicativo vai apresentar opções para reproduzir o áudio, excluí-lo ou enviá-lo na conversa com uma pessoa ou em grupo.

Ainda não há previsão de lançamento da novidade tanto nas versões estáveis do app quanto no WhatsApp Beta para Android e iPhone (iOS).

Mas os usuários do app de mensagens já conseguem revisar ao áudio antes de enviá-lo através de um truque.

WhatsApp ganha opção para acelerar áudios

O WhatsApp estreou outra ferramenta para áudios no fim de maio.

Trata-se da opção para acelerar as mensagens de voz nas versões estáveis do aplicativo de mensagens para Android e iPhone (iOS), o que permite reproduzi-los em menos tempo. O recurso já está disponível para todos os usuários do mensageiro.