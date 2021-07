39 anos e US$ 19,4 bilhões: quem é Eduardo Saverin, o novo brasileiro mais rico

Paulista de 39 anos, criado nos Estados Unidos, morando atualmente em Singapura com a mulher e o único filho. Profissão? Empresário — e tem no currículo a façanha de ser cofundador do Facebook. Fortuna estimada em mais de R$ 100 bilhões. Formado em Harvard. Foi parar até no cinema, quando interpretado por Andrew Garfield. Este é Eduardo Luiz Saverin, o novo brasileiro mais rico.