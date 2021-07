Anitta surpreende ao falar sobre expulsar Juliette de sua mansão

Anitta respondeu algumas perguntas enviadas por seguidores na última terça-feira (27) e revelou de uma vez por todas quando pretende expulsar Juliette Freire de sua mansão.

A cantora, que não esconde de ninguém o quando admira a ganhadora do Big Brother Brasil 2021, deixou claro em seu Instagram que a paraibana é livre para ficar em sua residência pelo tempo que quiser.

“Quando vai expulsar Juliette e companhia de sua casa”, disse a pergunta enviada pelo fã. Em resposta, a poderosa escreveu o seguinte: “Quando eles quiserem ir embora. Minha mãe ama eles e eu também”.

Para quem não sabe, Anitta colocou sua casa à disposição da nova milionária até que ela consiga decidir onde irá morar.

Em conversa recente com Ana Maria Braga no Mais Você, Juliette encheu a artista de elogios e a exaltou pela ajuda que deu a ela com a estadia no Rio de Janeiro. Na conversa, a ex-sister afirmou que a carioca é sua consultora:

“A Anitta está dando todo apoio que eu pedi e precisava. A minha empresária sou eu e meus amigos que me conheciam de antes, ela não. Ela está me orientando nas questões artísticas, mas ela está tão ocupada lançando música o tempo inteiro”, disse na ocasião.

“A gente fala mais como é essa vida, como é que paquera. É questão artística e vida. Ela está me preparando um pouco para o que eu vou enfrentar”, completou.

Cabe lembrar que na última semana Juliette usou suas redes sociais para rebater o comentário de um seguidor que afirmou que ela teria transformado a casa de Anitta em um cabaré.

Por meio de um vídeo gravado especialmente para esclarecer dúvidas dos internautas, a ganhadora do reality de confinamento da Globo contou que teve o aval da poderosa para levar sua equipe para morar com ela na mansão.

“Tá todo mundo da tua equipe na casa da Anitta, né? Deve tá um cabaré isso aí. Ela tá sabendo?”, disse a pergunta enviada pelo usuário do Instagram.

Em resposta, a advogada paraibana soltou o verbo. “Tá sabendo e ela gosta de cabaré. Ela acha bom”, disparou, em tom bem-humorado.