Apoiadores de Bolsonaro reúnem cerca de mil motocicletas em Cruzeiro do Sul, neste sábado

A motociata realizada em Cruzeiro do Sul na tarde deste sábado (17), por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, reuniu centenas de pessoas, que desfilaram pelas principais ruas da cidade em cerca de mil motocicletas.

As aliados do presidente reivindicam do Supremo Tribunal Eleitoral a implantação de um sistema que possibilite o voto impresso já para as eleições do próximo ano.

Empresários, estudantes e lideranças políticas participaram do motociata, que começou por volta das 16 horas e terminou as 17:30hs. De acordo com os organizadores, este foi um dos maiores eventos realizados este ano na capital do Juruá.

A pré-candidata ao senador, Marcia Bittar, que ajudou na organização da motociata, disse que ficou emocionada em ver tantos apoiadores do presidente nas ruas, na tarde deste sábado. “Tudo isso que estamos vendo aqui é uma retribuição dos acreanos por tudo que o presidente Jair Bolsonaro tem feito pelo Acre e pelo Brasil”, disse ela.