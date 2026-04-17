Dhafinny e a proprietária da loja vieram a público esclarecer sobre situação

O suposto desaparecimento da colaboradora Dhafinny Silva, da loja Tamy Store, repercutiu nas redes sociais na noite da última quinta-feira (16), mobilizando internautas e gerando preocupação entre seguidores e clientes do estabelecimento.

Através das redes sociais, Dhafinny e a proprietária da loja vieram a público, nesta sexta-feira (17), esclarecer que a situação se tratava de uma ação de marketing voltada para o lançamento da loja. Destacaram que a estratégia tinha como objetivo chamar a atenção do público para a nova fase do empreendimento e reconhecem que a iniciativa saiu do controle.

No pronunciamento, a proprietária pediu desculpas a todos que se preocuparam com a situação e esclareceu que Dhafinny continua trabalhando normalmente na loja.

“Saiu do nosso controle, tomou uma proporção que a gente não esperava. Peço desculpas a todos que se preocuparam; não consegui nem responder a todo mundo”, disse Dhafinny.

Também foi informado que não houve qualquer roubo de produtos como estava sendo anunciado.

“Quero deixar algumas coisas esclarecidas. Esse marketing foi apenas para a loja, não teve nada de pessoal contra a Dhafinny, até porque ela perdeu sua conta de 25 mil seguidores. Jamais ela a desativaria por vontade própria. Ela não pegou nada da loja e continua trabalhando aqui; é praticamente o meu braço direito”, afirmou a proprietária, em defesa da colaboradora, durante o pronunciamento.

O caso serve de alerta sobre os limites de estratégias de marketing nas redes sociais e o impacto que podem causar no público.