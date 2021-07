Após Bruna Marquezine, Tatá Werneck revela que também já foi agredida

Bruna Marquezine surpreendeu ao revelar que já sofreu agressões físicas na última terça-feira (13), em uma publicação da modelo e atriz Yasmin Brunet, e Tatá Werneck fez a mesma coisa.

Na ocasião, Yasmin prestou o seu apoio a Pamella Holanda, que foi agredida pelo DJ Ivis, e compartilhou um post com o objetivo de ajudar outras mulheres que já sofreram algum tipo de agressão.

“Deixe aqui um ponto se você já foi agredida física, emocional ou psicologicamente”, pediu a atriz, e, além de Bruna, Tatá Werneck também revelou ter sofrido situações semelhantes.

Isis Valverde, e Romana Novais, esposa do DJ Alok, também revelaram que já foram vítimas de agressões. Marina Ruy Barbosa, Deborah Secco fizeram a mesma coisa.

Nas redes sociais, tanto o caso de Pamella quanto a confissão das famosas gerou comoção. Bruna Marquezine, vale lembrar, se envolveu com o jogador Neymar durante vários anos de sua vida.

Por último, ela estava namorando o empreendedor social Enzo Celulari, mas de acordo com o jornal Extra, o romance chegou ao fim meses após eles terem assumido.

Coincidentemente, semanas depois, o colunista Leo Dias, do Metrópoles, trouxe à tona a informação de que a famosa e Neymar teriam se encontrado no último sábado (10), após o jogo entre o Brasil e Argentina na final da Copa América.

De acordo com a publicação, o momento não foi nada agradável, já que Bruna chegou de surpresa ao local e deu de cara com Neymar acompanhado de uma moça.

O encontro aconteceu na casa de Gabriel David, que vem a ser amigo de Enzo Celulari, ex-namorado da atriz, e atual de Giovanna Lancellotti. Foi ela quem teria avisado a Bruna que o jogador estava no local.

Segundo o jornalista, com a chegada de Bruna, um climão se formou na casa do empresário, já que a ex-global não contava encontrar o atleta acompanhado. Por conta disso, Bruna teria ficado apenas meia hora na residência e foi embora.

Os dois, no entanto, devem se reencontrar no próximo sábado (17). Isso porque, ainda de acordo com a publicação, Bruna e Neymar foram convidados e já confirmaram presença na festa de aniversário de Gabriel, que vai acontecer no haras da família, em Nova Friburgo, Região Serrana do Rio de Janeiro.

Confira: