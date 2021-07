Após ‘No Limite’, Carol Peixinho e André Marques engatam romance

O apresentador André Marques e a ex-participante dos realities Big Brother Brasil e No Limite, Carol Peixinho, apareceram juntos em publicações nas redes sociais e internautas especulam um possível romance entre os dois. Recentemente, André e Carol trocaram elogios publicamente nas redes sociais, o que já deixou os internautas em alerta.

Após a eliminação da ex-sister do No Limite, Marques afirmou em mensagem que “Carol é linda, guerreira, forte, sem frescura e sem mimimi. Se um dia eu for pai, queria uma filha como você. Você é a amiga perfeita, a namorada perfeita, mulher perfeita e tudo o que você quiser ser, porque você decide e o mundo é seu“.

Em entrevista ao GShow, Carol agradeceu ao elogio de Marques e disse que ele já foi seu crush na adolescência. “Ele é massa demais, né?! Amei a mensagem! Mocotó era meu crushzinho no passado“, disse, referindo-se ao personagem dele na novela Malhação. Mesmo assim, ela garantiu que está solteira.

Na noite desta quinta-feira (22), porém, eles fizeram publicações parecidas em suas redes sociais e logo os fãs apontaram que os famosos podem estar vivendo um affair. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia, a baiana fez uma visita a casa do apresentador da Globo. Ela postou um vídeo nos stories do Instagram fazendo carinho em uma das cachorras de André, a Pururuca.

Ainda na quinta, ela revelou que tinha acordado disposta a fazer uma corrida matinal e disse no Instagram que estava em um condomínio da Barra da Tijuca. Ela mostrou uma ampla área verde muito parecida com o condomínio Mansões, onde André Marque mora e conhecido no bairro justamente por ter muitas árvores e quadras esportivas espalhadas pelo local.

No Limite

Carol Peixinho também se envolveu com Bil Araújo durante o No Limite. Apesar dos perrengues vividos pelos dois no reality, o clima de romance entre ela e Arcrebiano, que participou do BBB21, não foi apenas imaginação dos fãs. Ela, no entanto, é taxativa: “O que aconteceu em ‘No Limite’, ficou em No Limite.”

Na entrevista ao GShow, Carol Peixinho falou sobre sua passagem pelo reality de sobrevivência. “Quando cheguei ao acampamento, completamente sem estruturas, tomei um susto! Foi muito pior do que eu pensava. Nas noites de chuva, então, era desesperador. Muito frio, muita tremedeira, foi punk, viu?! O que a gente passou foi inesquecível. Foi uma sensação de como se estivéssemos à deriva“, desabafou.