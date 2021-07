Tudo começou quando a modelo Luna Le Blac, de Minas Gerais, e Juh Campos, de Roraima foram declaradas campeãs e Taty Sindel, da Paraíba e ex-integrante do extinto Zorra Total, foi contra o resultado e arrancou a faixa da vice-campeã. Ela jogou no chão e, aos gritos, acusou que era fraude diante das câmeras: “É roubado!”

Final do Miss Bumbum Brasil 2021 termina com confusão entre candidatas. A participante Taty Sindel partiu pra cima da segunda colocada, Juh Campos, arrancou sua faixa de vice e gritou “roubado” para as câmeras, ao vivo. Andressa Urach apresentava campeãs ao som de Coldplay. pic.twitter.com/hFUOG1BkcL

— ARTH (@anthunesarth) July 6, 2021