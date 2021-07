Após perdoar 27 traições, viúva de Mr. Catra faz desabafo: “Não viveria de novo”

Silvia Regina, que foi casada com Mr. Catra por mais de 23 anos, abriu o jogo para podcast ‘Barbacast’ sobre as décadas em que esteve ao lado do famoso. Mãe de cinco dos 32 filhos do cantor, a viúva desabafou sobre as traições que perdoou enquanto estava ao seu lado. Isso porque, apesar do relacionamento ser considerado aberto, ao que parece apenas ele tinha outras parceiras.

A princípio, ela deixa claro que apesar das dificuldades em seu relacionamento, ela sempre o amou. “Todo mundo me faz essa pergunta. Eu canso de falar isso. Eu amei o Wagner demais e eu tinha nele uma figura de paizão. Não tive pai. Eu amava meu pai, mas ele não me criou e não teve aquela convivência”, explica Silvia.

Quando nova, eu achava que a presença de um pai na família era muito importante, achava que se minha mãe tivesse com meu pai, as coisas seriam diferentes. O Wagner foi aquele amor platônico e eu achava que eu tinha que passar por aquilo. ‘Deus não te dá o fardo que você não possa carregar’.

