Após ter Covid, Luciano Szafir se alimenta pela primeira vez em uma semana

Luciano Szafir apresentou uma melhora significativa em seu estado de saúde. Internado desde o dia 22 de junho em razão de complicações da Covid-19, o galã da TV apareceu em um vídeo sendo alimentado pela esposa, Luhanna Melloni.

Foi a primeira vez em uma semana que o ator de 52 anos comeu uma refeição. “Primeiro vez que está comendo, pela primeira vez em uma semana, né amor?”, declarou a companheira de Szafir.

No boletim médico mais recente sobre o estado de saúde do famoso, o hospital Copa Star informou que ele “encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva”.

O ator e apresentador Luciano Szafir encontra-se lúcido e segue apresentando melhora clínica progressiva, mas ainda demanda cuidados de terapia intensiva no hospital Copa Star. No momento, sem previsão de alta. Luciano agradece as inúmeras manifestações de carinho e as vibrações positivas para sua recuperação”, disse a instituição ao UOL.

No último sábado (10), o pai de Sasha Meneghel saiu da intubação e fez um vídeo bastante emocionado aos fãs. “Oi, gente. Resolvi fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo e para agradecer”, celebrou.

Antes, o artista passou por momentos difíceis no hospital. Ele teve uma embolia pulmonar e sangramento no abdômen. Os casos ocorreram por complicações da terapia anticoagulante, comum em pacientes com coronavírus.

Na semana passada, Xuxa Meneghel compartilhou um texto comovente sobre a falta de vacinas contra a Covid-19, um dos fatores que levaram o país a mais de 540 mil vítimas fatais. “A vacina demorou… 52 anos o Lu tem, já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)…”, escreveu.

“Por favor rezem por ele e por todos que não precisavam estar passando por isso”, implorou a apresentadora. Divulgada no Instagram, a declaração da famosa atingiu mais de 1 milhão de curtidas.

Confira: