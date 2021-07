Areski é exonerado da gerência do Pronto-Socorro e médica é nomeada para o cargo

Saiu na manhã desta quarta-feira (28), na edição do Diário Oficial do Estado, a exoneração do enfermeiro Areski Peniche, do cargo de gerente-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb).

A decisão já havia sido tomada na semana passada pela nova secretária de Saúde do Acre, Paula Mariano.

Quem assume a vaga a partir desta quarta-feira é a médica acreana Carolina Pinho de Assis Pereira Roque, que teve sua nomeação publicada na mesma edição do DOE.

Pinho, anteriormente, ocupava a direção clínica e técnica do hospital.

Quem é Carolina?

A acreana é graduada em medicina pela Universidade Federal do Acre (Ufac), especializada em medicina da família e pós-graduada em geriatria. Carolina é também professora de medicina no Centro Universitário Uninorte.

Quando a pandemia do coronavírus iniciou no Estado, a médica foi a primeira plantonista a atuar na sala de emergência do Pronto-Socorro para atender as pessoas infectadas pela doença.

Pinho tem a missão de coordenador o maior hospital de emergência do Estado.