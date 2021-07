A Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) confirmou nesta sexta-feira (23) a saída do enfermeiro Areski Peniche do cargo de diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco.

A mudança ocorreu depois que a médica Paula Mariano assumiu a Sesacre.

Quem vai dirigir o principal hospital de emergência do Acre é a médica Carolina Pinho de Assis, que já atua na unidade como diretora clínica.

A pasta não explicou o motivo da troca, mas deve oficializar a mudança nos próximos dias.