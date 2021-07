Ativista e anti-Bolsonaro, Felipe Neto tem fortuna revelada em biografia

Felipe Neto acaba de ler a sua biografia não autorizada, escrita por Nelson Lima Neto, e faz uma crítica sobre a obra. O livro Felipe Neto – O Influenciador mostra uma estimativa sobre o faturamento do canal do ativista no youtuber.

Com 42,4 milhões de inscritos e vídeos diários, a receita é de aproximadamente US$ 13 milhões (R$ 65,6 milhões) por ano. É o maior desacordo de Neto em relação ao trabalho do escritor. O livro aponta que ele teria 200 mil membros assinantes em seu canal, o que lhe daria um faturamento mensagem de R$ 1,6 milhão.

