Ator mostra pênis em nu frontal em série da Netflix e choca o público

A nova série da Netflix, Sex/Life, está dando o que falar. Até mesmo quem ainda não é espectador do show foi surpreendido com os comentários da cena de nudez frontal do personagem Brad, interpretado por Adam Demos.

Isso porque, a cena que revela o porte físico do ator, e o tamanho do “documento” enlouqueceu os fãs que usaram as redes para parabenizar e agradecer o trabalho do ator.

Até a diretora da série, Stacy Rukeyser, foi questionada sobre a veracidade do tamanho do pênis de Adam, e confirmou, em entrevista ao Collider, que para a cena não foi usado um dublê.

