Aulas presenciais nas escolas do Acre vão retornar em setembro, diz secretária

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 já autorizou o retorno gradativo das aulas presenciais no Acre, a partir do segundo semestre de 2021.

A informação foi dada pela secretária de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Socorro Neri, em entrevista ao ContilNet, nesta segunda-feira (19).

“Faremos o retorno gradual a partir do dia 8 de setembro, de acordo com a autorização do Comitê, obedecendo todas as normas sanitárias e de segurança”, explicou a titular da pasta.

Socorro disse que ainda falta definir com o Conselho Estadual de Educação qual grupo irá iniciar de forma presencial.

O Governo deu posse a mais de 61 professores efetivos, nesta segunda-feira (19).