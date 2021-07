“Azulou”: Veja como vai ficar o novo fardamento de policiais militares no Acre

Como noticiado pelo ContilNet na última semana, a Polícia Militar decidiu mudar todo o fardamento dos agentes no Acre.

A cor azul, definida por uma comissão técnica do comando geral da polícia, faz parte de um resgate histórico. Os primeiros policiais do Estado usavam o azulão em seus fardamentos.

Esta é a terceira vez que a PMAC muda a cor do uniforme, desde a implantação de sua fase atual, em 1974. O objetivo, além de se modernizar, é construir efetivamente uma identidade visual valorizando as raízes.

“Era um desejo nosso já de muito tempo, mas só agora conseguimos aprovar e dar andamento, com essa comissão. O azul e o branco são cores muito representativas pra gente e com forte apelo histórico, principalmente o azul, que estava presente nas primeiras fardas criadas pela PM no Acre”, disse o comandante geral da PM, Paulo César.

A PMAC usou uniforme azul por cerca de 20 anos, entre as décadas de 70 e 90. O uniforme operacional “azulão” começou a ser utilizado em 1974 e foi regulamentado formalmente pelo Decreto nº 122, de 23 de agosto de 1982, junto aos demais uniformes daquele contexto histórico. Alguns historiadores apontam que a influência da cor veio da Policia Militar de São Paulo, onde foram formados os primeiros sargentos da corporação.