Polícia Militar altera fardamento de agentes no Acre e regata azul como cor histórica

O governador Gladson Cameli anunciou nesta terça-feira (20) que o fardamento da Polícia Militar do Acre (PMAC) será alterado, por decisão da própria corporação.

Procurado pela reportagem do ContilNet, o comandante-geral da PMAC, coronel Paulo César Gomes, dise que a informação procede e que a mudança está sendo estudada pela polícia há pelo menos 3 anos.

Um documento com as alterações foi aprovado há pelo menos 2 meses por uma comissão criada pela PM. Uma das características principais do novo fardamento: o resgate das cores azul e branco.

“Já era um desejo nosso desde muito tempo, mas só agora conseguimos aprovar a partir de uma comissão. O azul e o branco são cores muito representativas e históricas, sobretudo o azul, que estava presente nas primeiras fardas criadas pela PM no Acre”, disse Paulo César.

A proposta é que os agentes adquiram as novas fardas a partir do ano que vem, já que a troca é feita tradicionalmente a cada dois anos.

César explicou que a mudança na identidade visual da PM já vem sendo feita há um tempo, principalmente nos veículos oficiais. Com relação às fardas, a mudança será gradativa e dentro da disponibilidade financeira da instituição.

A arte com as vestimentas será divulgada nos próximos dias.