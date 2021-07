Belos das Olimpíadas! Alex Thomas seleciona os atletas que você vai suspirar ao ver

Contagem regressiva em Tóquio, para os Jogos Olímpicos de 2021, e além da nossa torcida, muitos atletas tem a chance de conquistar o ouro em suas categorias, mas também podem fisgar seu olhar assim que aparecer na sua telinha.

Com 46 modalidades sendo disputadas nessas Olimpíadas, o Brasil teve um numero expressivo de atletas convocados (mais de 300) e tem grandes chances de retornar com muitas medalhas olímpicas. Então vamos deixar de muita conversa e vamos conferir quem são os atletas que não apenas arrasam nas Olimpíadas, mas também conquistam o coração das brasileiras:

Pepe Gonçalves

O paulista Pedro Henrique Gonçalves, tem 28 anos, e vai disputar a modalidade de Canoagem nas Olimpíadas de Tóquio. O atleta já tem no currículo a medalha de ouro do slalom extremo na Copa do Mundo de Canoagem Slalom, considerada a prova mais radical da modalidade, sendo assim o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha em uma Copa do Mundo da modalidade. Tem grandes chances de voltar ao Brasil, com uma medalha Olímpica no currículo.

Ricardo Lucarelli

O mineiro Ricardo Lucarelli Santos de Souza, e um dos mais belos da nossa seleção brasileira masculina de vôlei, como ponta nas quadras, o moço foi destaque ao conquistar com o restante da equipe o ouro olímpico nos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro, além de já ter na bagagem a Copa dos Campeões de 2017, Copa do Mundo 2019, ele está focado no bi olímpico este ano.



A natação sempre traz surpresas, e nessa Olimpíada não seria diferente, estreante nos jogos olimpicos, Guilherme Dias Massê Basseto, de 24 anos, e de Ribeirão Preto (SP) e já competiu nas categorias 50 metros costas e nos 100 metros costas masculino no Campeonato Mundial de natação FINA 2018, em Hangzhou na China, no qual se classificou como semifinalista em nas duas categorias. Guilherme ira competir no Japão nas provas de 100m costas, 4 x 100 medley e 4 x 100 medley misto.Eu amo o Judô, não sei vocês! Ele e bi-campeão Pan-Americano na categoria peso meio-leve, Daniel Cargnin, de Porto Alegre, foi convocado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ) para sua primeira Olimpíada. O atleta é da equipe Sogipa, da Marinha do Brasil (CDM), e já e o melhor ranqueado brasileiro em sua categoria, ficando na 9 posição.

Douglas Luiz

O carioca de 23 anos, atua como volante pelo time Aston Villa, um clube de futebol inglês sediado na cidade de Birmingham. Saiu da Copa América, e foi direto para Vila Olímpica em Tóquio. O volante e uma das estrelas do seu time, mas sempre deixou claro, que coloca a seleção brasileira como prioridade, e será seu foco trazer o ouro para casa.

Leonardo Dutra

O handebol traz o jogador Leonardo Dutra de Goiás, de 25 anos. Profissionalmente jogando há sete anos, o atleta atuou no time Ciudad Encantada, da Espanha, entre 2017 e 2020, tendo a marca de 556 gols em 90 partidas, Participou do Pan-Americano de clubes em 2016 e fez 46 gols, sendo o artilheiro da competição, Nos Jogos Olímpicos está confiante em trazer uma medalha para o Brasil na sua modalidade.



Bruno Rezende

Carioca, filho dos exs jogadores de vôlei Bernadinho e Vera Mossa, não podia se apaixonar por outro esporte, o vôlei. Bruninho como e mais conhecido, tem 35 anos e atua como levantador na seleção brasileira de vôlei, e tem contrato com o time italiano Azimut Modena, no qual já está na quinta temporada consecutiva. No seu currículo constam as medalhas de prata nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 e de 2008.

Gabriel Medina

Pele bronzeada, sorriso largo, e com bicampeonato Mundial da ASP World Tour, Medina e o maior nome da atualidade do surf brasileiro. Com apensas 27 anos, e 11 vezes campeão do Mundo e tem no total 55 títulos. O surfista e a grande aposta brasileira dessas Olimpíadas, com chances de trazer o ouro para o Brasil.

Ítalo Ferreira

O segundo no mundo, vindo colado de Medina, e o surfista brasileiro Ítalo Ferreira . Com 27 anos o atleta foi campeão do WSL, o maior campeonato mundial do esporte. Venceu nada mais nada menos do que Medina na final que aconteceu no Havai em 2019, tornando-se o terceiro brasileiro a conquistar em campeonato mundial de surfe. O maior rival do brasileiro nas Olimpíadas com certeza é Medina, Os dois devem retornar com a famosa dobradinha, um com ouro e outro com prata!