Briga de Zezé Di Camargo e Rodrigo Faro começou há dois anos. Entenda

Esse detalhe na declaração de Zezé foi gancho para que a coluna corresse atrás de uma informação do passado. Em 2019, Zilu Godoi, ex-esposa do cantor, concedeu uma entrevista a Faro em que revelou como descobriu a traição do artista. Eles foram casados por mais de 30 anos.

“Eu sempre soube que o Zezé dava as escapulidas dele. Sempre larguei de lado, até pela família, pelos filhos. Aí quando surgiu essa pessoa que está com ele, tentei salvar por três anos meu casamento… Foi tão maluca essa história. O Zezé sempre foi uma pessoa muito presente como marido, como pai. Então, eu não tinha como saber que havia outra pessoa na vida dele”, confessou Zilu na época.