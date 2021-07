Carolina Ferraz não paga dívida e pode perder apartamento milionário a qualquer momento

Em meio a comemoração de um ano na Record, Carolina Ferraz está passando por uma situação embaraçosa em suas finanças. Isso porque, possuindo um apartamento em São Conrado, bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, a atriz está com uma dívida de R$ 11,8 mil em IPTU para pagar com a prefeitura da cidade.

A princípio, apesar do valor ser considerado baixo, se comparado a seu salário na emissora dos Bispos ou até mesmo aos bens que possui, a apresentadora pode perder o imóvel e o ver sendo leiloado, caso não pague o valor até o final do ano. Contudo, se engana quem pensa que a famosa não quitou o valor por vontade própria.

De acordo com informações do site Notícias da TV, Carolina Ferraz só não pagou suas parcelas de IPTU atrasadas por não estarem sob sua responsabilidade. No local, a veterana possui um inquilino, e a quitação dos impostos estava sob sua responsabilidade.

“Carolina Ferraz não tinha conhecimento da existência desse processo, pois jamais foi citada, ato indispensável para dar ciência da execução e abrir prazo para defesa. Tomou conhecimento através da notícia”, explica a assessoria da apresentadora em nota.

Em seguida, a equipe da atriz explica que apesar de Carolina Ferraz se comprometer em pagar a dívida, ela buscará receber o débito do inquilino. “Logo, apesar de jamais ter tomado conhecimento da execução, Carolina Ferraz providenciará o pagamento para, depois, tomar as devidas providências judiciais para buscar o ressarcimento desses valores, que deveriam ter sido liquidados pelo inquilino”.

