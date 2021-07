Chorando, Andressa Urach implora pelo fim da ‘fogueira santa’ de Edir Macedo: “Crime”

Andressa Urach tem chamado cada vez mais atenção nas redes sociais. A influencer postou uma série de vídeos em seus stories do Instagram na noite desta segunda-feira, 19, fazendo um longo e emocionado desabafo contra o Bispo Edir Macedo e a Igreja Universal do Reino de Deus. A modelo os culpa por terem a deixado desamparada após ela ter doado seus bens ao rito da “fogueira santa” da instituição religiosa.

De acordo com as informações do UOL, a modelo se desculpou por ter criticado pastores e as pessoas que decidiram deixar a Universal quando ela ainda era um membro da igreja. Urach diz que hoje entende que eles “acordaram” e não se deixam mais “manipular”.

