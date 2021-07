Cid Moreira e mulher rebatem acusações de cárcere privado e confrontam filhos: “Tristes, mas em paz”

Cid Moreira e a esposa, Fátima Sampaio, rebateram as acusações dos filhos do jornalista que ele estaria sendo mantido em cárcere privado.

Nesta quarta-feira, 21 de julho, o ex âncora do Jornal Nacional negou a acusação de que estaria sendo vítima de maus tratos. Além disso, ele informou que seus advogados irão lidar com o assunto. “Estamos tomando providências e estamos tristes, mas em paz”, informou Fátima.

Além disso, o jornalista se declarou para a esposa. “Você foi a minha escolhida e quem cuida de mim é você”, diz ele no vídeo compartilhado nas redes sociais. Então, Fátima ainda completou que o jornalista segue com a opinião dele muito bem formada. “Não aceitaria viver com uma mulher se eu não tivesse essa autoridade…”, concordou ele.

“Tudo bem que você está com a cabeça boa e você que manda, mas somos parceiros”, disse Fátima, o ex jornalista concordou e continuou: “Mas acima de tudo, nós somos ligados pelo amor, tudo começou assim”.

