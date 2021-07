Cléo Pires abandona solteirice e se casa sexta-feira com empresário galã

Cléo Pires, filha da atriz Glória Pires e agora conhecida por Cleo, sem acento se casa nesta sexta-feira (9). O empresário tatuado Leandro D’Lucca é o felizardo e de acordo a assessoria de imprensa da famosa, a cerimônia é apenas no civil, realizada em cartório.

O casamento no civil entre Cléo Pires e Leandro D’Lucca vai acontecer em Minas Gerais. Somente as testemunhas vão estar presentes, evitando aglomeração e também ao que tudo indica não haverá festa para comemorar o momento especial.

Seja na telona dos cinemas ou nas novelas, Cléo Pires já protagonizou grandes momentos e com personagens bem conhecidas. Qualquer Gato Vira-Lata, Meu Nome Não é Johnny, Supermax, Haja Coração, O Tempo Não Para, Salve Jorge, Araguaia, Caminho das Índias e América são produções que marcam a trajetória como atriz, seguindo os passos da mãe.

O ator, humorista e ex-namorado de Sabrina Sato, João Vicente de Castro já foi casado com Cléo. Quem também namorou a beldade foi o ator Rômulo Arantes Neto, o fim dos dois relacionamentos repercutiram de forma intensa na imprensa.

O futuro marido de Cléo Pires, Leandro D’ Lucca já é papai. O filho Gael é fruto do relacionamento com a ex-companheira, que por sinal também é famosa, a atriz Dani Pavan. Dani também já está em outra, agora segue casada com o atleta Federico Pilurzu, surfista profissional.

Em 2017, Cléo e Leandro ficaram juntos, porém, após anos depois D’Lucca conseguiu conquistar o coração da atriz. Glória Pires já conheceu o rapaz e aprovou o novo casal. Deborah Secco e Bruno Gissoni já trabalharam em campanhas publicitárias ao lado do bonitão que curte surf, automobilismo e também é modelo.

Não é só como atriz que Cléo Pires bomba, a celebridade também é cantora e lançou dois álbuns nas plataformas de streaming. Um deles que é completamente em inglês intitulado de Jungle Kid, já o outro é conhecido como Melhor Que Eu e traz faixas em português.

Gael, filho de Leandro D’Lucca, se dá bem com a atriz e futura esposa do pai. Cléo Pires já recebeu um presente do pequeno e se derreteu nas redes sociais: “Dani e Leandro, o filho de vocês é muito perfeitinho”, mostrando que não há rivalidade com a ex-companheira do modelo e empresário.

