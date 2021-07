Com Xuxa e Juliette, Prêmio Multishow 2021 será apresentado por Iza e Tatá Werneck

Considerada a maior premiação da música brasileira, o Prêmio Multishow 2021 ganhou data e local: 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. O evento contará com um conceito que explora a realidade aumentada em sua 28ª edição. “Sabemos da importância do prêmio para o mercado, para os artistas e para o público e a cada ano procuramos inovar e surpreender. Nesta edição, a ideia é que todos sejam transportados para um novo mundo por uma noite. Um mundo de música.” explica Tatiana Costa, diretora do Multishow.

O conceito vai permear todos os espaços da premiação. Do pré-show, que vai funcionar como uma estação de transporte para o mundo da música, sob o comando de Didi Wagner, Titi Muller, Laura Vicente, Dedé Teicher e China, passando pelo conteúdo digital, que vai transitar entre os diversos ambientes tendo à frente a dupla Diva Depressão, até o grande palco da cerimônia que promete impactar o público com muita tecnologia.

Leia a matéria completa em TV POP, clique AQUI!