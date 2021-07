Concurso Caixa 2021: banco explica vagas para PcD e confirma edital

O concurso Caixa 2021 está confirmado! A informação foi dada pela própria Caixa Econômica Federal. No entanto, diferente de outras seleções, a próxima contará apenas com vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Mas pode um concurso oferecer apenas vagas para um público específico? E como fica a ampla concorrência? Essas e outras dúvidas foram respondidas pela Caixa à Folha Dirigida.

Segundo o banco, o novo concurso Caixa ocorrerá com base na Lei 8.213/1991, que determina que a empresa pública deve possuir ao menos 5% de PcDs no seu quadro de pessoal.

“O banco ainda não atingiu esse percentual mandatório”, explicou a Caixa. Desta forma, o novo concurso ocorrerá para preencher o quadro previsto em lei.

Em relação às vagas oferecidas para PcDs no último edital, a instituição explicou que já convocou todas as pessoas com deficiência aprovadas na época, por isso conta com oportunidades para o próximo concurso.

“Sim, todos os aprovados foram convocados. Não há candidatos no cadastro de reserva”, disse.

Já sobre as vagas para a ampla concorrência, a Caixa explicou que não pode oferecer essas oportunidades porque está impedida em razão de uma liminar vigente no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO), que estendeu a validade do último edital de 2014.

Edital com mil vagas sairá em setembro

O edital do novo concurso Caixa será publicado em setembro deste ano. Ao todo, serão oferecidas mil vagas para pessoas com deficiência.

Ao que tudo indica, as oportunidades serão para o cargo de técnico bancário, que exige o nível médio dos candidatos.

A carreira tem ganhos iniciais de R$3 mil, para jornada de 30 horas, conforme consta no site da Caixa.

Com os benefícios, o valor pode chegar a, aproximadamente, R$4.486,03. Confira os ganhos dos funcionários do banco:

auxílio refeição/alimentação – R$831,16 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio cesta/alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio 13ª cesta alimentação – R$654,87 (já somado no valor de R$4.486,03)

auxílio creche/babá – R$502,98

possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional;

participação nos lucros e nos resultados;

possibilidade de participação em plano de saúde e em plano de previdência complementar;

possibilidade de participação em programa de elevação da escolaridade e desenvolvimento;

programas de preservação da saúde, qualidade de vida e prevenção de acidentes.

O regime de contratação é o celetista, desta forma, o contrato de trabalho traz o FGTS como direito, assim como outras garantias.

Caixa anunciou mais 10 mil contratações este ano

Na última segunda, 19, a Caixa anunciou a contratação de 10 mil novos funcionários ainda este ano, entre empregados e terceirizados, para fortalecer a rede de atendimento do banco.

Desse total, 4 mil serão de empregados, 5,2 mil para estagiários e adolescentes aprendizes, além de cerca de 800 recepcionistas e vigilantes terceirizados.

Dos 4 mil empregados, 3 mil serão convocados do concurso vigente, a depender ainda de autorização da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais (Sest) para ampliação do quadro de pessoal da Caixa.

Já as outras mil vagas serão destinadas ao novo concurso da Caixa, para a contratação de PcDs. Ainda segundo o banco, as oportunidades anunciadas se somam às divulgadas no primeiro trimestre.

Em março, 7.704 contratações foram anunciadas, sendo 2.766 somente para empregados. Todas as vagas já foram preenchidas, segundo a empresa pública.

Concurso Caixa 2014 teve mais de 30 mil aprovados

A última seleção da estatal foi realizada em 2014. Na época, foram oferecidas vagas para os cargos de:

técnico bancário (nível médio);

médico do trabalho; e

engenheiro (superior).

Todas as oportunidades foram para formação de cadastro reserva. O concurso foi um dos maiores do país, tendo mais de 30 mil aprovados.

Ao todo, a seleção teve mais de 1 milhão de inscritos e foi organizada pelo Cebraspe. A validade inicial do concurso era de um ano, podendo ser prorrogada por mais um.

Já contando com a prorrogação, o prazo terminaria no dia 16 de junho de 2016 para os técnicos e 26 de junho de 2016 para os médicos e engenheiros.

No entanto, com a Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Trabalho, a validade foi prorrogada até o trânsito em julgado.