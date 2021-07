Conexão no Acre? Campeã do BBB21, Juliette deve embarcar para Machu Picchu, no Peru; saiba mais

Em seu último post no Instagram, a campeã do BBB21, Juliette Freire resolveu responder perguntas enviadas pelos seus seguidores na noite desta terça-feira (20). No vídeo intitulado ‘Respondendo às perguntas dos stories’, Juliette compartilha sua intimidades e sonhos com seus 31,7 milhões de seguidores.

Questionada se deseja viajar para algum lugar especial, a milionária e queridinha do Brasil escolheu Machu Picchu no Peru como rota: “Quero ir a Machu Picchu”. Será que rola uma conexãozinha aqui no Acre? Vamos torcer que sim! Assista o vídeo!