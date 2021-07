Confira os resultados da Quina 5616 e da Lotomania 2199 desta terça

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (27/7), seis loterias: os concursos 5616 da Quina; o 2199 da Lotomania; o 2253 da Dupla Sena; o 1668 da Timemania, o 2292 da Lotofácil e o 486 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 1,4 milhão, teve os seguintes números sorteados: 13-42-49-61-77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.

Loterias (foto: Reprodução)

Lotomania

Com prêmio previsto de R$ 2,2 milhões, a Lotomania apresentou os seguintes números: 10-16-24-28-30-31-32-41-43-46-52-58-62-71-78-80-83-87-88-94.

A quantidade de ganhadores da Lotomania e o rateio podem ser conferidos aqui.

Loterias (foto: Reprodução)

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 12,2 milhões, apresentou o seguinte resultado: 01-11-13-15-57-65-66. O time do coração é o Náutico, de Pernambuco.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos aqui.