Quina hoje, concurso 6970: Confira o resultado sorteado neste sábado (7)

As dezenas do concurso número 6970 da Quina foram sorteadas na noite deste sábado (7), em São Paulo.

Os números sorteados foram: : 59 – 47 – 41 – 31 – 78.

O prêmio principal para este concurso era de R$ 14.982.453,05.

Para tentar a sorte na Quina, o apostador pode marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no bilhete. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

A Quina possui seis sorteios semanais, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal, em todo o país, ou pela internet.