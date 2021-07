Conheça 16 nomes dos 20 famosos que estarão em A Fazenda

Com a data de estreia marcada para o dia 14 de setembro, A Fazenda 13 já definiu parte do seu elenco principal e é claro que a coluna vai te contar quais nomes descobriu. Dos 20 nomes que participarão do programa, 16 já estão em nossas mãos.

Richarlyson Barbosa (jogador de futebol aposentado e ex Made in Japão da Record TV)

Gui Araújo (digital influencer e ex De Férias com o Ex da MTV)

Tati Zaqui (cantora de funk)

Erasmo Viana (digital influencer conhecido por ser o ex marido de Gabriela Pugliesi)

Aline Mineiro (ex Panicat)

Bento Ribeiro (ator e humorista)