Criminoso armado rende funcionária do AcreCap e rouba dinheiro e celulares em Rio Branco

Uma mulher de 25 anos que é funcionária do título de capitalização AcreCap foi rendida e roubada na tarde desta sábado (17), na Travessa Pinho, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a funcionária estava atendendo normalmente no posto do AcreCap que fica próximo a um posto de combustíveis, quando um bandido armado chegou em uma bicicleta e anunciou o assalto.

No assalto, o bandido conseguiu roubar R$ 300 e dois celulares. Após o roubo, ele mandou a vítima se deitar dentro da banca e fugiu do local.

Policiais militares do 2° Batalhão foram acionados e as guarnições realizaram buscas pelo bandido na região, mas não tiveram êxito em encontrar o assaltante.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Especializada de Roubos e Extorsões da Polícia Civil.