Depois de sair do PS, Areski é convidado por Paula Mariano para ocupar cargo importante na Sesacre

O enfermeiro Areski Peniche, que foi exonerado do cargo de diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco, nesta quarta-feira (28), não vai ficar de fora do governo de Gladson Cameli.

De acordo com informações repassadas à reportagem do ContilNet, ele irá ocupar um cargo de confiança na Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

SAIBA MAIS: Areski é exonerado da gerência do Pronto-Socorro e médica é nomeada para o cargo

O convite foi feito pela titular da Sesacre, Paula Mariano, que terá o enfermeiro ao seu lado na condução da maior pasta do executivo.

A vaga que era de Areski no PS foi ocupada pela médica acreana Carolina Pinho de Assis Pereira Roque, que antes estava à frente direção clínica da unidade.