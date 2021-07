“Documentário mostra que ralamos muito”, diz Barões da Pisadinha

Da Roça para a Cidade mostra a origem do grupo, desde quando Felipe e Rodrigo se conheceram em Heliópolis, no interior da Bahia, até o sucesso.

“É uma forma de mostrar para o público que o Barões da Pisadinha não é só o que está em cima do palco. A gente queria mostrar a nossa realidade, mostrar como a gente vive, que é do mesmo jeito que era antes, porque até hoje moramos no interior da Bahia, mantemos contato com todo mundo ainda”, disse Felipe, em entrevista ao Metrópoles.