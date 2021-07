Douglas Sampaio fala de agressão de Mara Maravilha e assume que já ficou com homem: “Não tenho problema”

Douglas Sampaio fez uma entrevista reveladora e relembrou sua passagem em A Fazenda 8, a qual teve o rapaz como o vencedor da temporada. Sendo assim, o ator acabou sendo sincero quando questionado sobre sua convivência com Mara Maravilha, sua rival no jogo.

“Conviver com a Mara foi um pesadelo. E pra completar, ela ainda me agrediu com três tapas na cara na semifinal”, recordou o ator, que teve um acréscimo de R$ 2 milhões na conta após o reality da Record. “Fiquei mais bonito, né?”, brincou ele, em conversa com Bruno Di Simone, no programa Na Real.

Sendo assim, ainda na conversa, Douglas Sampaio recordou Rayanne Moraes, sua ex-namorada. “Dormi com uma pessoa, acordei com um inimigo que tentou me destruir. Eu não aceitei mais aquela situação que vivíamos. Estávamos virando um casal fake e eu não queria isso pra minha vida. Sonhei em ter um casamento sólido como o dos meus pais. Fui enganado demais por ela. Fiz papel de bobo”, acusou.

Além disso, o vencedor de A Fazenda lembrou que acabou sendo acordado por policiais. “Tomei um susto! Na hora parecia um pesadelo. O próprio policial viu que ela armou aquilo tudo contra mim”. De fato, Douglas foi inocentado após Rayanne afirmar que estava sendo ameaçado por ele.

