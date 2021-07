Eduardo Costa fala sobre prazer em sexo anal após dizer ser ‘semi-gay’

O cantor Eduardo Costa causou polêmica durante entrevista ao ter falado sobre questões de vaidade, procedimentos estéticos e sua vida íntima. Em bate-papo com o canal Conceito Sertanejo, no YouTube, ele disse que se considera “semi-gay”.

Na ocasião, o sertanejo foi questionado sobre a aparência e deu a declaração inusitada, além de ter descartado as chances de praticar sexo anal: “Eu sou um cara muito organizado, muito ajeitado, tudo muito arrumado. Eu sou um semi-gay, eu faço tudo que um viad* faz, só não dou o c*”, disse.

Eduardo Costa, então, prosseguiu com sua opinião sobre os homossexuais. “Você quer gente mais organizado que o viad*? O viad*, o gay, os homossexuais, eles estão entre os homens e as mulheres, eles caminham entre eles com muita facilidade”, completou.

