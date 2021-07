Em evento, Márcia Bittar dá detalhes sobre motociata com Bolsonaro: “Ele fez questão de estar conosco”

Após extensa agenda e articulações em Brasília, a pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, comemora a vinda do presidente Jair Bolsonaro ao Acre. Ao ContilNet, ela afirma que o Presidente da República, ao ficar sabendo sobre a motociata em Cruzeiro do Sul, fez questão de confirmar presença na capital, para uma nova edição do evento em solo acreano.

Por conta da novidade, Márcia organizou, nesta sexta-feira (16), uma reunião para tecer maiores detalhes sobre o ato. A pré-candidata ao Senado reuniu lideranças políticas de todo o Estado, além de empresários e líderes de associações. No evento, marcaram presença lideranças do Patriotas, Republicanos, PSL, PSC, Avante, PTB, além de lideranças ainda sem partido, empresários do setor automobilístico e líderes comunitários.

“Neste sábado (17), teremos uma edição da motociata em Cruzeiro do Sul. Lá, temos um enorme percentual de eleitores que apoiam o presidente Bolsonaro. Infelizmente, muita gente ainda não sabe que trata-se de um evento político também: na motociata, levantamos a discussão sobre o voto auditável, uma das bandeiras defendidas pelo nosso presidente. Foi durante a gravação desse material [depoimento do presidente Jair Bolsonaro para a motociata de Cruzeiro do Sul] que recebi a novidade que o presidente estará conosco em Rio Branco; ele fez questão de confirmar presença. Esta é a primeira reunião de mobilização para discutirmos maiores detalhes sobre essa vinda”, afirma à nossa reportagem.

Em vídeo, o senador Márcio Bittar (MDB) participou do evento, interagiu com os participantes em tempo real e celebrou as ações. Ele lembra que a iniciativa de participar da edição riobranquense da motociata partiu do próprio presidente.

“No encontro que tivemos no Palácio da Alvorada – eu, Márcia e a Presidência – conversamos acerca de uma série de pautas e, ao final, pedimos que o presidente Jair Bolsonaro gravasse uma mensagem aos cruzeirenses que participarão do ato no próximo sábado – vale lembrar, aliás, que o ato foi por iniciativa espontânea, dos próprios apoiadores no município. Para nossa surpresa, ele assumiu o compromisso de estar presente na próxima, e aproveitar a oportunidade para anunciar novidades aos acreanos da parte do Governo Federal”, explicou Márcio durante o evento.

O senador, que estava em agenda externa, comemorou a vinda de Bolsonaro ao Acre. “É um brinde ao povo. Será uma manifestação pacífica, feita por apoiadores, à exemplo do que acontece Brasil afora. E o melhor: é o presente do povo para o presidente. Não há recurso público”, diz Bittar.

Por conta do estado de saúde do presidente, a próxima motociata ainda não tem data definida, mas Márcia, junto às lideranças que participam do evento, estimam que o ato aconteça entre os meses de agosto e setembro. O grupo pretende acompanhar de perto o estado de saúde de Jair Bolsonaro para, só então, estabelecer uma data.

Para uma primeira reunião, Márcia se mostrou feliz com o apoio. “Somos um grupo heterogêneo, mas com um ideal em comum: apoiar as ações do presidente Jair Bolsonaro. Dessa mobilização de grupos para apoiar e traçar estratégias para a motociata podemos traçar, no longo prazo, uma ação muito maior. Temos lideranças políticas, líderes de associações, pré-candidatos para as próximas eleições; estamos formando um grupo solidificado, e a tendência é, cada vez mais, estarmos mais afinados”.

Confira imagens do encontro (Fotos – Douglas Richer):