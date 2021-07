Enganada por Pyong e traída na TV, Sammy Lee anuncia fim do casamento: “Faltam forças”

Mesmo antes de estrear, o ‘Ilha Record’ já foi responsável pelo fim de um casamento. Isso porque, com Pyong Lee no elenco do reality show do canal dos Bispos, Sammy Lee precisou tomar uma atitude brusca, ao perceber que foi traída em rede nacional pelo hipnólogo.

A princípio, a famosa havia defendido o rapaz fervorosamente nos últimos dias, quando as acusações sobre a situação rondaram as redes sociais. Entretanto, após a divulgação de uma das chamadas do programa, ela resolveu dar um veredito em sua relação.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim, para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus, por favor não deixa meu filho sentir a dor. Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais”, escreveu Sammy Lee no Instagram.

Além disso, a agora ex-esposa de Pyong Lee resolveu deixar claro, com todas as palavras, que seu casamento chegou ao fim. “Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, disse.

Para quem não sabe, no teaser em questão, divulgado pela Record, o reality show ‘Ilha Record’ promete “brigas, competição, confinamento, festas, intrigas, romance, traição e votação cara a cara”.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!