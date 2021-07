Equipe de Zé Felipe aproveita polêmica para divulgar música com DJ Ivis

O cantor sertanejo Zé Felipe usou suas redes sociais na noite desse domingo (11) para se explicar. Isso porque, o músico estava sendo massacrado nas redes sociais após divulgar sua música em parceria com o DJ Ivis em seu perfil no Instagram em plena polêmica envolvendo o DJ.

Por stories em suas redes sociais, O filho de Leonardo fez questão de esclarecer que não foi ele que teria feito o post e sim sua equipe de marketing:

“Gente eu vi algumas pessoas xingando eu aí, porque postaram um banner aqui no Instagram da Galega [música em parceria com DJ Ivis] mas quem posta banner não sou eu viu gente? eu tenho uma equipe de marketing que cuida de postar banner de repostar algumas pessoas dançando”, disse o cantor.

Pelas redes sociais, não faltaram críticas ao sertanejo: “O zé felipe aproveitando a mídia (negativa) que o DJ Ivis ta recebendo pra divulgar a música deles?????? que nojo”, escreveu Agatha em seu perfil no Twitter.

“O Zé Felipe aproveitando que o nome do Dj Ivis tá nos trendings topics pra divulgar a música com ele nos stories??????”, perguntou o Portal Solineuras pela mesma rede social.

Entenda o caso:

Na tarde desse domingo (11), Pamella Holanda, esposa de Iverson de Souza Araújo, mais conhecido como DJ Ivis usou suas redes sociais para denunciar ter sido vítima de agressões físicas recorrentes do marido.

Nas imagens compartilhadas pela mulher é possível ver diversas agressões com chutes, socos, pontapés e puxadas de cabelo. As agressões teriam acontecido no dia 1º de julho, o DJ chegou a ser levado para a delegacia, mas não foi preso.

Por meio de storys em seu perfil no Instagram, o músico se defendeu e declarou que reagiu após ter sido ofendido e agredido: “muitas pessoas vão me julgar eu sei, mas eu não suportava mais isso”, se justificou o cantor.