Escritora brasileira divulga língua portuguesa mundo afora

A jornalista e escritora Isa Colli é um exemplo de que é possível romper barreiras e até fronteiras com foco e determinação. Isso mesmo. A brasileira, negra, nascida em cidade do interior, que já morou em comunidade e trabalhou como cabeleireira e maquiadora, deu sua primeira guinada na vida quando se formou em jornalismo e passou a atuar na profissão.

A segunda guinada, há dez anos, foi quando Isa decidiu se lançar na carreira de escritora. Em 2014, foi morar na Bélgica e, em 2018, abriu a editora Colli Books. Estabelecida no exterior e com trabalho literário reconhecido pelo público e pela crítica, Isa começou a lutar pela realização de um sonho: usar seu próprio selo para divulgar a língua portuguesa no exterior.

Com trabalho de formiguinha, a escritora vem conquistando cada vez mais o coração dos leitores brasileiros que vivem fora do país, mas sentem saudade de estar próximos da língua nativa. Por meio da Colli Books, Isa passou a se engajar em projetos de vários brasileiros ao redor do mundo para valorizar o português como língua de herança.

Para facilitar o acesso aos seus livros e, dessa forma, colaborar para manter a cultura literária viva no dia a dia dos filhos de brasileiros mundo afora, ela buscou parceiros com a mesma linha de pensamento para desburocratizar e facilitar esse acesso. A empresa americana Buobooks faz exatamente esse trabalho. Toda a obra de Isa está disponível neste site.

Outra parceira é a com a Paixão Brasil Books, livraria virtual que oferece livros e dicas para ajudar crianças que vivem no exterior a falar português.

“Esse trabalho é muito gratificante. Eu moro há 8 anos na Bélgica e senti na pele essa dificuldade de adquirir livros brasileiros quando cheguei aqui. Era tudo muito caro devido aos custos de transporte. Quase não havia opção. Hoje, a realidade é bem diferente. Me sinto realizada em poder levar aos meus compatriotas o cheiro da literatura brasileira”, diz Isa.

Lançamento

A autora está lançando no Brasil e na Europa seu novo livro “O Reino do Tempo”. É uma história que ensina às crianças a importância de manter o equilíbrio entre as estações do ano. O novo título traz essa consciência de maneira lúdica e divertida.