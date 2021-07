Esfriou! Bruna Marquezine e Enzo Celulari terminam namoro

Bruna Marquezine e Enzo Celulari não formam mais um casal. Segundo uma fonte do EXTRA, a atriz e o filho de Claudia Raia com Edson Celulari terminaram o relacionamento há pouco mais de um mês, e já estavam separados no Dia dos Namorados.

Eles começaram um romance em junho do ano passado, mas só assumiram publicamente em abril deste ano, quando Bruna fez uma declaração de amor para Enzo no Instagram, por conta do aniversário dele. Na ocasião, publicou um único registro dos dois juntos.

Após o término, Enzo viajou com o melhor amigo, Gabriel David, para Maraú, na Bahia, onde passou o último fim de semana, enquanto Bruna ficou em casa, no Rio. No fim de semana anterior, Enzo saiu para jantar com Gabriel e outros amigos, e a atriz estava em São Paulo comemorando o aniversário da amiga Priscilla Alcântara.

Em maio, ela falou sobre o namoro numa entrevista para a revista “Elle” e contou que os dois se aproximaram durante a quarentena.

“Eu estava há uns quatro anos sem ter um namoro e fiquei muito bem sozinha, coisa que nunca tinha conseguido fazer. Antes de pensar em me relacionar com o Enzo, já admirava o trabalho dele porque mesmo ele sempre tendo uma criação maravilhosa com todo o conforto, ele foi para o terceiro setor trabalhar e ajudar as pessoas. A gente começou a se falar porque me coloquei à disposição pra ajudá-lo nessa pandemia, mas me disseram que ele tinha ali umas segundas intenções também, e eu pensei, ‘vamos ver’. E aí ele foi chegando e me conquistou”, contou.