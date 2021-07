Estrela do Tik Tok que fez sucesso mostrando vida na fazenda é encontrada morta aos 19 anos

A influencer australiana Caitlyn Loane foi encontrada morta aos 19 anos. A celebridade fez sua fama nas redes sociais graças aos seus vídeos mostrando sua rotina trabalhando na fazenda de sua família na Tasmânia. Ao longo dos últimos anos ela acumulou mais de 50 mil seguidores no TikTok.

Ela compartilhou seu último vídeo na rede social no dia 26 de junho.

O post final dela chama atenção por soar como uma despedida, reunindo várias fotos dela em momentos felizes. No início do registro ela aparece sorridente cantando uma música que diz: “O quão longe você iria pela garota dos seus sonhos? Que tal a Tasmânia?”.

A família da influenciadora divulgou um comunicado lamentando a morte de Caitlyn.

“Palavras não podem descrever a nossa perda”, diz o texto compartilhado pelo jornal Daily Mail. “Ela era uma jovem amável e maluca com uma presença imensa na nossa família”.

A morte de Loane foi lamentada por seus fãs e seguidores nas redes sociais.

“Sentiremos falta do seu brilho”, escreveu uma pessoa no espaço de comentários do último vídeo compartilhado pela influencer. “É um dia triste para a Tasmânia”, lamentou outra. “Descanse em paz”, afirmou mais alguém.

Assista a seguir ao vídeo final compartilhado por Cailtyn Loane: