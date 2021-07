Evandro Santo sofre AVC na frente de Faustão e cena é exposta na TV: “Fui no banheiro cheirar”

Evandro Santo, nacionalmente conhecido pelo personagem Cristian Pior, que interpretou no programa ‘Pânico’, recentemente tornou pública sua luta contra as drogas. Contudo, não é de hoje que o famoso passa por problemas com entorpecentes ilícitos.

Em resumo, durante toda sua estadia pelo programa, que já esteve na RedeTV! e Band, ele foi viciado em cocaína. Entretanto, durante a cobertura da festa de casamento do piloto Emerson Fittipaldi, o famoso passou por uma das piores situações de sua vida.

A princípio, Evandro Santo teve um princípio de overdose ainda durante o início do evento. Todavia, a situação se agrava pelo fato de ter ocorrido na frente de Faustão. Segundo o humorista, por ter chegado cedo na festa, ele resolveu ir ao banheiro do local para usar a droga, mas foi surpreendido ao ver o comunicador no recinto, por ter sido o primeiro convidado a pisar no salão.

“Tive três princípios de overdose. No casamento do Fittipaldi, eu começo a ter um AVC na frente do Faustão e o ‘Pânico’ não excluiu essa cena. Pensei que ia demorar alguém para chegar no casamento, fui no banheiro cheirar e o primeiro convidado era o Faustão. Comecei a enrolar a língua na frente dele”, desabafou o humorista, em entrevista ao site IG Gente.

