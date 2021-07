Ex-BBB Hadson Nery faz dança erótica com homem na praia em vídeo

Hadson Nery, ex-participante do BBB20, se tornou assunto nas redes sociais após ter sido visto em uma festa na praia de Salinas, em Belém do Pará, na presença de um amigo, com quem protagonizou uma dança ousada e sensual com o rapaz.

Na ocasião, o ex-jogador de futebol surgiu sem camisa, apenas de short e boné, e rebolava enquanto performava deitado no chão à beira mar. Animado, ele ignorou as câmeras presentes e continuou fazendo diversas saliências.

O ex-BBB Hadson Nery literalmente roubou a cena e ficou rodeado das pessoas que acompanharam a performance ousada, repleto de paredões no porta-malas dos carros no local.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!