Fábio Porchat compra casa destruída e se decepciona ao chegar no local: “Não tem teto”

Anfitrião do tradicional programa ‘Que História É Essa Porchat?’ do Multishow, Fábio Porchat foi surpreendido nos últimos dias ao comprar um novo imóvel. Isso porque, fazendo toda a negociação sem ver o estado do local, o ator se surpreendeu em sua primeira visita.

A princípio, o humorista fez questão de registrar toda a situação, já que não esperava ver sua nova residência neste estado. Contudo, sempre com muito bom humor, ele fez questão de fazer algumas observações sobre o ocorrido, como estar praticamente no Jardim Botânico, uma vez que só vê mato.

“A casa não tem teto. Meu Deus, por que a gente fez isso? Como essa pilastrinha segura essa casa, gente? Meu Deus, eu nem sei se pode por lei eu subir ali agora. É perigoso, será que pode subir? Que maravilhosa, tinha uma sala, um quarto. Estou com a sensação de que era melhor ter demolido tudo e ter construído outra”, inicia Fábio Porchat.

Em seguida, o humorista questiona sua esposa se ela já se arrependeu do negócio. “Que desespero! Que loucura! Meu amor, você se arrependeu? Olha o silêncio que é o Jardim Botânico… gostoso. Menina, caiu tudo. Estou achando que devia ter comprado um terreno. Estou pensando que a gente precisa comprar parede”.

Leia a matéria completa em IG, clique AQUI!