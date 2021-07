Fãs veem indícios de que Shakira estaria assumindo homossexualidade

Os fãs de Shakira especulam que a cantora colombiana esteja assumindo sua homossexualidade a partir de indícios encontrados por eles tanto em sua nova música, “Don’t Wait Up”, quanto na identidade visual adotada pela artista em suas redes sociais. Como os detetives da internet não têm limites, vamos mostrar a seguir os argumentos que levam esse grupo de fanáticos a acreditar que a intérprete de “Waka waka” tenha se assumido lésbica.

Outros seguidores lembraram que Shakira tem um relacionamento de longa data com jogador de futebol do Barcelona, ​​Gerard Piqué, há mais de dez anos. O craque chegou inclusive a participar do videoclipe da cantora para a a canção “Waka Waka (This Time For Africa)” em 2010. Em 2011, o casal tornou público o seu romance, dois anos depois, deu as boas-vindas ao primeiro filho Milan e em 2015 o casal teve seu segundo herdeiro, Sasha.

Há muitos anos especula-se que o relacionamento de Shakira e Piqué seja apenas de aparências e que a união entre a cantora e o jogador tenha surgido como uma estratégia de marketing de imagem depois que o zagueiro espanhol teria sido flagrado em “momentos íntimos” com o atacante sueco Zlatan Ibrahimović em um estacionamento.

