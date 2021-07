Faustão busca revanche contra a Globo e escala Leonardo para seu programa de estreia

Leonardo é sem dúvidas um dos artistas sertanejos mais requisitados do país e sua amizade com o apresentador Fausto Silva sempre agradou o público. O cantor chegou a participar de 71 edições da atração mais popular de domingo na TV Globo em participações que muitas vezes, emocionaram os internautas.

Após a saída do apresentador que se mudou para a TV Band após mais de 30 anos na emissora carioca, Faustão poderá ter sua nova trajetória iniciada com a presença do veterano do sertanejo Leonardo, segundo noticiado com exclusividade pelo Movimento Country no dia 26 de junho.

Além de contar com o embaixador do sertanejo, Gusttavo Lima, que não se apresentava no Domingo do Faustão devido às discordâncias com a TV Globo, Leonardo revelou em uma sua última participação no programa do amigo que “iria se apresentar e o seguiria para onde ele fosse”, já indicando que marcaria presença em qualquer que fosse a nova trajetória de Faustão.

Com a possibilidade muito comentada também nos bastidores da TV Band, um vídeo do apresentador elogiando o veterano do sertanejo viralizou e o agradecimento emocionante é mais uma prova da lealdade entre eles:

“Se esse programa chegou a esse ponto, quase 33 anos, tem uma participação extraordinária sua, é um capítulo vivo dentro da história desse programa. Te agradeço pelo seu talento, alegria, disposição, pela sua paciência com todo nós (…) Você é uma das unanimidades desse meio (musical). Que não bastasse todo talento, sucesso, R$ 50 milhões… O caráter é ímpar do Leonardo, não tem outro igual, que você tenha saúde mais do que nunca daqui para frente”, declarou.

Na época, Leonardo retribuiu o carinho e escreveu: “ São 71 programas ao lado desse amigo Fausto Silva. Obrigado por tudo que fez por mim e minha família. Aonde você for, estarei lá com você! Deus te abençoe sempre ! Te amo Fausto”.

Em uma das aparições do músico, no entanto, internautas chamaram atenção para a aparência e capacidade vocal de Leonardo, que foi visto inchado e com dificuldades de cantar seus grandes sucessos.

Confira:

Fãs também pedem Gusttavo Lima no programa do Faustão

Muitos fãs de Fausto Silva não engoliram sua demissão às pressas da Globo após passar por um problema de saúde recente. Faustão, que já assinou contrato com a Band, pretende estrear na emissora em 2022 e o público pede vingança à Globo. Para ajudar na audiência, os fãs pedem Gusttavo Lima além de Leonardo no programa.

Desde o anúncio de sua saída da Globo, o público tem feito suas apostas para saber quais artistas devem estar presentes na estreia do apresentador na Band. Entre os nomes mais cotados estão a do cantor Leonardo, amigo pessoal do apresentador Fausto Silva e recordista de participações no antigo “Domingão”, e também Gusttavo Lima, que havia sido vetado das suas participações dos programas da Globo.

Agora na Band, Gusttavo Lima poderá finalmente rever Faustão, que também é seu amigo. Devido à sua rixa com a Globo, o cantor sertanejo é proibido de pisar nos programas da emissora e por isso não participava do “Domingão” desde 2018, quando começou a confusão com a emissora carioca.

Segundo informações obtidas pelo Movimento Country, a Band já estava com planos para receber cantores sertanejos no programa do Faustão justamente por sua popularidade. Apesar de nada ter sido divulgado ainda, se acatarem o pedido dos fãs, um primeiro programa de Fausto na nova casa seria estouro de audiência e uniria o útil ao agradável ao público: a potência de Leonardo e Gusttavo Lima e a curiosidade do público pelo novo programa do Faustão. Vale lembrar que Gusttavo Lima tem parceria com a Band e no último ano até realizou uma live sertaneja na emissora.