Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, está investindo na carreira de influenciador digital – e tem feito, inclusive, as famosas dancinhas do TikTok.

Aos 22 anos, o filho do mandatário do país já afirmou que não pretende seguir carreira política – ao menos não diretamente, como os pais e os irmãos –, e tem sido figura ativa nas redes sociais, nas quais compartilha vídeos diários.